Noodweer rond Imola: Formule 1-weekeinde vooralsnog niet in gevaar

De lokale overheid stelt dat er dinsdag tot 100 millimeter regen kan vallen. Ook woensdag wordt er, met name in de ochtend, nog veel neerslag verwacht.

Die omstandigheden leidden eerder deze maand al voor veel problemen in de Italiaanse regio, waarbij twee mensen omkwamen. Voor komend weekeinde zijn de verwachtingen minder extreem dan op dinsdag en woensdag, maar elke dag is er kans op regen en die kans lijkt op de vrijdag en zaterdag op dit moment het grootst.

Juist dit weekeinde presenteert bandenleverancier Pirelli een nieuwe full-wet-regenband, die geen bandenwarmer nodig heeft en een verbetering moet zijn ten opzichte van de vorige, veel bekritiseerde variant. Bij droge omstandigheden wordt zaterdag tijdens de kwalificatie getest met een opzet waarbij in Q1 alleen de harde band mag worden gebruikt, in Q2 de medium-band en in Q3 alleen het zachtste rubber. Of het zover komt is nog maar de vraag, want als het regent mogen de coureurs uiteraard overstappen op de intermediates of full wets.

Geruchten dat er een streep zou kunnen gaan door het Formule 1-weekeinde in Imola worden door bronnen rond de koningsklasse-top stellig ontkracht. Ook de teams hebben van het management van de Formule 1 bericht ontvangen dat er op dit moment geen grote zorgen zijn over het doorgaan van het evenement en dat er qua operatie altijd rekening wordt gehouden met barre weersomstandigheden.

