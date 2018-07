Van Persie grote man bij vernedering FC Basel: 5-0

Robin van Persie, die afgelopen woensdag tegen Young Boys (3-0 verlies) nog aan de kant bleef, tekende tegen de voor hem eerste serieuze tegenstander van de voorbereiding direct voor twee goals en een assist. Hij had slechts twee minuten nodig om de 1-0 op het scorebord te krijgen, toen hij een voorzet van Steven Berghuis binnenkopte. Vlak voor rust bereikte juist Van Persie de inlopende Berghuis bij de tweede paal: 2-0. Na ruim een uur spelen schoot Van Persie ook de 3-0 nog in de linker benedenhoek, waarna hij direct werd gewisseld voor de jonge Cheick Touré (17).

Feyenoord was oppermachtig tegen de ploeg die afgelopen seizoen door Young Boys werd afgezet als landskampioen, na acht Zwitserse titels op rij en vele Champions League-deelnames. Ricky van Wolfswinkel kwam in de eerste 45 minuten nog het dichtst bij een treffer tegen de Rotterdammers, maar de oud-spits van onder meer FC Utrecht en Vitesse werd van heel dichtbij dwarsgezeten.

Giovanni van Bronckhorst speelde met bijna een compleet ander elftal dan afgelopen woensdag. De coach gaf de jonge Jordy Wehrmann een kans op middenveld en Calvin Verdonk mocht zich laten zien op de linksbackpositie. De man die afgelopen seizoenen werd verhuurd aan PEC Zwolle en NEC krijgt voorlopig een nieuwe kans in de selectie van Feyenoord. Door de blessure van Ridgeciano Haps mag de voormalig jeugdinternational aantonen de concurrentie aan te kunnen met Tyrell Malacia.

De 4-0 van Eric Botteghin, een kopbal uit een vrije trap van Berghuis, was het startsein voor een peloton aan wissels én het debuut van de Colombiaanse aankoop Luis Fernando Sinisterra. Hij mocht als rechtsbuiten zijn eerste indrukken opdoen. Bij Feyenoord zijn ze blij dat hij alvast een complete trainingsweek met de groep heeft kunnen meemaken. In Nederland mag hij, in afwachting van een werkvergunning, niet op trainingen in actie komen. Het duurt nog zeker twee weken voordat hij volledig inzetbaar is, omdat hij nog terug moet naar Colombia om alle benodigde stempels en papieren op te halen.

Vilhena maakte met de 5-0 de vernedering van Basel compleet. De ploeg vliegt morgen terug. WK-gangers Brad Jones, Soufyan Amrabat en Renato Tapia sluiten donderdag aan, als Feyenoord de jaarlijkse Open Dag heeft. Op zaterdag 21 juli wordt in Istanbul tegen Fenerbahce gespeeld, waarna ook Nicolai Jørgensen op maandag 23 juliaansluit.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste (46. Nieuwkoop), Botteghin (74. Van Beek), Van der Heijden (74. Geertruida), Verdonk (74. Malacia); Wehrmann (74. Burger), Ayoub (68. Vilhena), Toornstra (74. Kökcü); Berghuis (74. Sinisterra), Van Persie (68. Touré), Larsson (74. Boëtius).