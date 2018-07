Sensationeel gevecht tussen Djokovic en Nadal afgebroken

De wedstrijd zal zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd bij een 2-1 voorsprong van Djokovic worden hervat. Dat de halve finale in Londen moest worden afgebroken, was een groot verlies voor de kijker. De twee toptennissers maakten er namelijk een spectaculair gevecht van op torenhoog niveau.

De voortekenen waren voor de wedstrijd al goed. Djokovic rekende na een lastige periode af met een slepende elleboogblessure en liet kort na de gewonnen kwartfinale tegen de Japanner Kei Nishikori weten dat hij zich weer helemaal de oude voelt. De Serviër, die in 2016 voor het laatst een Grand Slam won, onderstreepte die woorden door tegen Nadal de eerste set naar zijn hand te zetten (6-4). De Spanjaard werd direct onder druk gezet, overleefde ternauwernood een breakkans van Djokovic, maar bezweek alsnog. Met een indrukwekkende ace serveerde The Djoker de eerste set uit.

De tweede set was een totaal andere en leverde een heerlijk schouwspel van hoog niveau op. Nadal rechtte de rug en hoewel Djokovic hem ook bij zijn eigen service onder druk zette, kwam de Spanjaard steeds beter in de wedstrijd. Nadal kwam snel op 1-3, klom op naar 2-4 en won de set met 3-6. Vooral het groot aantal servicebreaks was opvallend, net als de fraaie en langdurige rally’s tussen de twee toptennissers.

Ook de derde set was er voor de tennisliefhebber eentje om de vingers bij af te likken. Vlak voordat de wedstrijd moest worden afgebroken moest er een tiebreak aan te pas komen om het verschil te maken bij een 6-6 stand. Ook daarin hielden Djokovic en Nadal elkaar lang in evenwicht, maar was het Djokovic die de set over de streep trok (7-6).

