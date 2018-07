Blind duurste Ajax-speler ooit

Manchester United en Ajax bereikten mondeling overeenstemming over de transfersom van de centrumverdediger: 16 miljoen euro vast, door bonussen oplopend tot maximaal 21 miljoen euro, zo bevestigen bronnen rondom de Engelse club. De 54-voudig international is op enkele punten en komma’s na persoonlijk ook rond en tekent in de Johan Cruijff ArenA een contract voor vier seizoenen.

Ajax zette zijn algemeen directeur en voormalig Manchester-topkeeper Edwin van der Sar in om de prijs te drukken, maar United hield desondanks vast aan een forse vergoeding voor de international die nog gewild was bij menige club in Europa. Manchester United wilde een hoog bedrag, omdat de vervanger van Blind een slordige 60 miljoen euro gaat kosten. De Engelsen onderhandelen over de komst van Engeland-verdediger Harry Maguire (Leicester City).

Met de komst van Blind geeft Ajax na de eerdere transfers van Zakaria Labyad en Dusan Tadic nogmaals het signaal af het geld te willen laten rollen om iets aan de prijzendroogte van vier jaar te doen. Beide clubs hebben alles op een rijtje en het werk dat er nu nog ligt is voor de juristen van beide partijen, die alle financiële afspraken en termijnbetalingen voor de komende seizoenen op papier moeten zetten.

