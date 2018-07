Ajax geeft met Blind duidelijk signaal af

Daley Blind keert terug bij Ajax Ⓒ Hollandse Hoogte

MANCHESTER - Daley Blind (28) is de duurste aankoop van Ajax ooit. De 16 miljoen euro die Ajax vast betaalt aan Manchester United, is weliswaar een fractie minder dan de 16,25 miljoen euro die de Amsterdammers in 2008 voor Miralem Sulejmani overmaakten, maar het bedrag kan door bonussen oplopen tot 21 miljoen euro.