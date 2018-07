Column Van der Sar: Vruchtbare week voor Ajax

Edwin van der Sar Ⓒ Hollandse Hoogte

Het openbreken van het sponsorcontract met Adidas is het beste nieuws voor Ajax van deze week. Een verlenging voor zes jaar is in deze tijd een geweldige deal. Voor beide partijen. Een groot sportmerk wil zich verbinden aan grote clubs en andersom helpt dit Ajax om ons naar het internationale niveau te brengen waar we heen willen.