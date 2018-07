Ploegensysteem op de schop

Raymond Kerckhoffs Ⓒ Telesport

Niet alleen de toekomst van Team BMC, maar ook van Dimension Data is uiterst onzeker nu er nog altijd niet voldoende geldschieters voor het komende jaar zijn gevonden. Vorig jaar kon Jonathan Vaughters zijn team ternauwernood redden toen EF Education First op het allerlaatste moment insprong. Ook bij de succesvolle QuickStep-ploeg duurde het destijds lang voordat de sponsorcontracten werden getekend. Het bewijst dat de economie van het profwielrennen ongezond is.