Chelsea stelt Sarri aan als opvolger Conte

Dat bevestigde de Engelse club zaterdagochtend, nadat de Londenaren 24 uur eerder afscheid hadden genomen van Antonio Conte, die de afgelopen twee seizoenen eindverantwoordelijke was op Stamford Bridge.

De 59-jarige Sarri zwaaide de afgelopen drie jaar de scepter bij Napoli, dat na de tweede plaats van vorig seizoen afscheid nam van de Italiaan. Sarri tekent een contract voor drie seizoenen bij Chelsea, dat de Premier League op 11 augustus begint met een uitwedstrijd bij Huddersfield Town.

Spannende fase

„Dit wordt een spannende nieuwe fase in mijn carrière”, liet Sarri weten. Hij neemt voor het eerst een buitenlandse club onder zijn hoede. Sarri trainde in Italië ook Empoli en hielp die club in 2014 aan promotie naar de Serie A.

„Ik kijk ernaar uit de spelers te ontmoeten voordat we naar Australië afreizen”, vervolgde Sarri. „Daar begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen en zal ik de spelers beter leren kennen. Ik ambieer de fans aantrekkelijk voetbal voor te schotelen en wil zeker voor de prijzen gaan. Dat verdient deze club.”

Directrice Marina Granovskaia van Chelsea lichtte de keuze voor Sarri toe. „Napoli heeft opwindend voetbal gespeeld en indruk gemaakt met aanvallend en dynamisch spel. De coach heeft de spelers ook beter gemaakt. We zien graag dat hij zijn voetbalfilosofie overbrengt op Chelsea.”