Dramatische kijkcijfers voor Tour

De Belgische professor sporteconomie op de universiteit van Leuven Daam van Reeth vergeleek de eerste zes ritten van dit jaar met die van vorig jaar. In het Verenigd Koninkrijk nam de tv-belangstelling met liefst 50% af. In Vlaanderen (-23%), Wallonië (-23%), Spanje (-19%), Duitsland (-17%), Frankrijk (-10%) en in Nederland slechts vier procent minder.

Volgens Van Reeth is het nog te vroeg om conclusies te trekken. „Al zie ik wel dat het WK-voetbal, het aantal mensen dat online naar de Tour kijkt en het goede weer in goede delen van Europa niet de factor zijn van deze sterke dalingen. Of het de veelal saaie ritten zijn? Daar kunnen we volgende week pas meer over zeggen.”