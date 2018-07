Kane wil Gouden Schoen koste wat kost pakken

Saillant detail is dat de topscorer van het WK zo goed als zeker uit het duel in Sint-Petersburg gaat komen. Harry Kane leidt de topscorerslijst van het WK met zes goals, België-spits Romelu Lukaku staat op vier treffers. Jordan Pickford, de doelman van Everton die door Ronald Koeman naar Liverpool werd gehaald, is een van de belangrijkste kandidaten voor de prijs van beste keeper op het WK.

Chagrijn

„We willen het WK met een goed gevoel afsluiten, niet met chagrijn”, zegt Pickford. „We kunnen hier niet meer vertrekken als het beste team ter wereld. Wel als het op twee na beste elftal ter wereld. Zo’n derde plek is veel waard.” Om die reden wil bondscoach Gareth Southgate geen wisselspelers opstellen in de laatste wedstrijd. Spits Kane kreeg de ene na de andere beuk van Dejan Lovren in de wedstrijd tegen Kroatië, maar hij is fit om te starten tegen de Belgen.”

’Tottenham-spelers kunnen niet winnen’

Bij de Rode Duivels zijn Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembélé erop gebrand nog een troostprijs te pakken. In Engeland wordt hen, evenals de Spurs-spelers Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Eric Dier en Danny Rose verweten dat ze nooit een prijs kunnen winnen. Arsenal-legende Tony Adams voorspelde al voor de halve finales dat Engeland en België de eindstrijd niet zouden halen. Allebei hadden ze te veel spelers van Tottenham in hun basiselftal. „Ik maak me zorgen om deze Spurs-spelers op het WK. Ik geloof niet dat die weten hoe je iets moet winnen.”

Tottenham heeft van alle Premier League-ploegen de meeste spelers op het WK: negen stuks in totaal. Acht van hen konden deze week nog wereldkampioen worden. Nu nog eentje: doelman Hugo Lloris met Frankrijk. Tottenham won in de afgelopen negentien jaar ’slechts’ één schamele League Cup, het tweede bekertoernooi van Engeland.