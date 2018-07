Schöne met Ajax naar Engeland, Tadic ontbreekt nog

De Deen, die met zijn land door de latere finalist Kroatië werd uitgeschakeld in de achtste finale van het WK, had iets langer rust gekregen dan zijn landgenoot Kasper Dolberg. Die hervatte, net als de eveneens in de achtste finale uitgeschakeld Argentijn Nicolas Tagliafico, afgelopen donderdag de training al in Amsterdam.

Ook Matthijs de Ligt, die vrijdag het oefenduel met Anderlecht had laten schieten, is van de partij. Aanwinst Dusan Tadic ontbreekt nog in de selectie van de Amsterdammers, waar spoedig ook Daley Blind bij zal aansluiten.

