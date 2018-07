McEnroe: ’Absurde situatie op Wimbledon’

„Het hoeft niet per se bij 6-6, het kan ook bij 9-9 of voor mijn part 12-12, maar er moet wat mij betreft absoluut een tiebreak ingevoerd worden”, aldus Wilander, de Zweedse oud-tennisser die de analist is voor Eurosport.

Kevin Anderson (r.) en John Isner na afloop van hun marathonpartij op Wimbledon. Ⓒ Getty Images

Zuid-Afrikaan Anderson en Amerikaan Isner stonden vrijdag 6,5 uur tegenover elkaar op het ’heilige gras’ van Londen. Er leek geen einde te komen aan de halve finale, die Anderson uiteindelijk in de vijfde set won met 26-24.

Bovenmenselijke inspanning

„Je moet respect hebben voor hun bovenmenselijke inspanning, maar het is absurd. Hopelijk hebben zij nu laten inzien dat verandering nodig is”, aldus de Amerikaanse tennislegende McEnroe, actief bij de BBC.

Gekkenwerk

Op drie van de vier de grandslamtoernooien moet nog altijd de vijfde set met twee games verschil worden gewonnen en dat leidt soms tot ellenlange partijen. Zeker als de spelers aan elkaar gewaagd zijn en ijzersterk serveren. Zoals Anderson en Isner, die samen tot 102 aces kwamen. Allebei noemden ze hun slopende partij gekkenwerk. „Ik hoop echt dat dit bij grandslamtoernooien wordt aangepast”, aldus Anderson.

Wilander zag op Wimbledon een uitstekende aanleiding het voorbeeld van de US Open te volgen, het enige grandslamtoernooi waar de tiebreak in de vijfde set al is ingevoerd. „Toeschouwers raakten hun aandacht kwijt en liepen weg omdat de games voorspelbaar waren. De vijfde set blijven doorspelen is bovendien gevaarlijk voor de spelers, het lichaam kan uitgeput raken. Tiebreaks voegen urgentie toe aan de wedstrijd; net als de strafschoppen in het voetbal”, meent de Zweed.