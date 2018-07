Video - Ploeggenoot Sagan heeft lolbroek aan

De Duitse wielrenner Marcus Burghardt van Bora-Hansgrohe had zaterdag duidelijk zijn lolbroek aan. Ⓒ REUTERS

Het dreigt zaterdag voor het peloton in de Tour de France - ondanks de Franse feestdag Quatorze Juillet - weer een lange dag in het zadel te worden. Marcus Burghardt besloot zijn collega’s in de openingsfase van de achtste rit op speciale wijze een hart onder de riem te steken.