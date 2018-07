Armstrong voelt zich aangesproken door Groenewegen

„Ik heb gezegd dat Groenewegen deze Tour de France geen sprint zou winnen. Nou, ik had het fout. Na de finishlijn maakte hij ook een ssst-gebaar. Ik weet niet voor wie hij precies het bedoelde, maar ik voelde me in ieder geval aangesproken. Ik dacht ook: hij heeft gewoon helemaal gelijk. Ik moet mijn mond houden.”

Amrstrong was zeer onder de indruk van de spurt van de rappe Amsterdammer, die vorig jaar al zegevierde op de Champs-Élysées. „Het was niet dat hij geluk had ofzo. Nee, hij was gewoon veruit de snelste. Heel knap.”

Dumoulin

De zevenvoudig Tour-winnaar, wiens overwinningen hem vanwege dopinggebruik werden afgenomen, nam het in zijn podcast The Move ook nog op voor Tom Dumoulin, die in de zesde etappe een tijdstraf kreeg vanwege stayeren.

“Ik ben het niet eens met die tijdstraf. Ik zag hem achter zijn ploegleiderswagen rijden, maar niets in mij zei: hij moet een straf krijgen. Zo werkt het gewoon als je materiaalpech hebt. Waar ik me wel over verbaasde was het feit dat de ploeg van Dumoulin in zo’n kleine Mini Cooper rijdt!”

De 46-jarige Texaan wond zich behoorlijk op over het inconsistente handelen van de jury. „Jakob Fuglsang deed na een crash hetzelfde als Dumoulin en kreeg géén straf. Later in de Tour, als we de bergen ingaan, krijg je van die pannenkoeken die de hele dag stayeren, maar zij gaan echt geen straf krijgen hoor, let maar op.”