Groenewegen in illuster rijtje

De spurtbom van LottoNL-Jumbo werd met zijn zege in de achtste etappe de derde Nederlander die op twee achtereenvolgende dagen heeft weten te zegevieren in de Tour de France.

De Amsterdammer, zowel vrijdag als zaterdag oppermachtig in de massasprint, zag voorafgaand aan de vlakke rit al mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen met Raas en Zoetemelk. „Vandaag is een nieuwe kans. Hopelijk kunnen we die ook weer pakken. In de finale zijn nog best veel bochten, dus we moeten zorgen dat we als team goed gepositioneerd zitten.”

Groenewegen had door zijn overwinning van vrijdag een onrustig nachtje, zo bekende hij in gesprek met de NOS. „De adrenaline kwam af en toe nog naar boven dus ik sliep iets later dan normaal. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Ik voel me gewoon goed.”