Live extra - België en Engeland zoeken troost

De twee landen strijden zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd in Sint-Petersburg om de derde plaats in de 'troostfinale' van het WK.

Volg het duel aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

België had in de halve finale moeten buigen voor Frankrijk (0-1), Engeland ging in de verlenging onderuit tegen Kroatië (1-2).

België

Youri Tielemans begint bij België in de basis.Het is de tweede keer dit WK dat de middenvelder van AS Monaco vanaf het begin erbij is. Rechtsback Thomas Meunier keert terug in het elftal van bondscoach Roberto Martinez. Hij was voor de verloren halve finale tegen Frankrijk geschorst. Ten opzichte van dat duel ontbreken Marouane Fellaini en Mousa Dembélé in de basis.

De 21-jarige Tielemans mocht in de groepsfase één keer in de basis starten, ook toen was Engeland de tegenstander.

Engeland

Bij de Engelsen zijn er vijf wijzigingen in vergelijking met het duel met Kroatië, dat na een 1-0-voorsprong met 2-1 verloren ging. Verdwenen zijn Kyle Walker, Ashley Young, Jesse Lingard, Jordan Henderson en Dele Alli. Nieuw in de ploeg van bondscoach Gareth Southgate zijn Phil Jones, Fabian Delph, Eric Dier, Danny Rose en Ruben Loftus-Cheek.

Trots

De Rode Duivels kunnen hun beste prestatie ooit neerzetten op de mondiale eindronde. In 1986 bereikte het Belgische elftal ook de halve finales, waarin Argentinië met een uitblinkende Diego Maradona te sterk was (0-2). De wedstrijd om de derde plaats tegen Frankrijk ging in de verlenging verloren (2-4). ,,We hadden hier gewoon wereldkampioen moeten worden'', zei Thomas Meunier na de verloren halve finale in Rusland. ,,Maar we willen nu absoluut de derde plaats pakken en België trots maken.''

België en Engeland troffen elkaar ook al in de groep. Ze begonnen aan die wedstrijd in de wetenschap dat beide landen al zeker waren van een plek in de achtste finales en dat de winnaar in de 'zwaardere' kant van het schema zou terechtkomen. De Belgen wonnen dat aparte duel met 1-0.