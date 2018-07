Statistieken - Troostfinale prooi voor België

De Rode Duivels streden zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd in Sint-Petersburg tegen Engeland om de derde plaats in de 'troostfinale' van het WK. Thomas Meunier en Eden Hazard maakten het verschil: 2-0.

Bekijk de statistieken van het duel aan de hand van uitgebreide statistieken via onze livewidget.

België had in de halve finale moeten buigen voor Frankrijk (0-1), Engeland ging in de verlenging onderuit tegen Kroatië (1-2).

De Belg Kevin de Bruyne (links) praat voor de wedtrijd bij met zijn teamgenoten van Manchester City: Raheem Sterling, Fabian Delph en John Stones. Ⓒ EPA