Topschutter Seuntjens langer bij VVV

De spits had het afgelopen seizoen een groot aandeel in de titel van de club in de Jupiler League. Hij scoorde de afgelopen twee jaar in 79 duels maar liefst 45 keer voor zijn club.

Ook Moreno Rutten blijft VVV nog twee jaar trouw. De kersverse eredivisionist verlengde onlangs al de contracten van Jerold Promes, Johnatan Opoku, Delano van Crooij.