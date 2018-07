Tweede zege ijzersterke Groenewegen

Philippe Gilbert van QuickStep-Floors zette in de ultieme slotfase nog een solo op, maar de sprinttreintjes haalden de Belg ruim op tijd weer bij. Groenewegen snelde vervolgens op dominante wijze naar de zege.

Hij hield André Greipel (Lotto-Soudal) en Fernando Gaviria (QuickStep-Floors) ruim achter zich. De twee werden na afoop nog gediskwalificieerd vanwege geruzie onderweg. Wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) schoof zodoende op naar plek twee. John Degenkolb (Trek-Segafredo) werd als derde geclassificeerd.

Het profiel van de achtste etappe. Ⓒ TDF

Valpartij

Op zestien kilometer van de finish vond nog een flinke valpartij plaats. Onder anderen Dan Martin van UAE-Team Emirates, de winnaar van de zesde etappe, en Julian Alaphilippe van QuickStep-Floors gingen neer. Beiden zaten snel weer op de fiets, maar konden voor de streep niet meer aansluiten bij het peloton.

Ook Timo Roosen, de lead-out man van Groenewegen, raakte door de crash op achterstand, maar het deerde de sprinter dus niet.

Kopgroep

De achtste etappe leidde het peloton van Dreux naar Amiens. Onderweg lagen twee colletjes van de vierde categorie, maar voor de rest was er geen enkel obstakel dat een massasprint kon verhinderen.

Laurens ten Dam belandde na een als grapje bedoelde demarrage per abuis in een kopgroep. Iets waar de klimmende knecht van Sunweb-kopman Tom Dumoulin niet op zat te wachten met het oog op zijn verdere werkzaamheden deze Tour. Hij liet zich dan ook snel weer terugzakken.

Fabien Grellier van Direct Energie en Marco Minnaard van Wanty-Groupe Gobert reden lange tijd op kop. Ⓒ TDF

Een andere Nederlander, Marco Minnaard van Wanty-Groupe Gobert, had wél zin in een dagje (kansloos) op kop rijden. Samen met Fabien Grellier van Direct Energie nam de Zeeuw tot op ongeveer tien kilometer van de meet het voortouw.

Kasseienreit

Zondag wacht mogelijk de meeste spectaculaire rit van deze heel Tour de France. Sensatie is verzekerd in een korte etappe (156 kilometer) die 22 kilometer aan kasseien telt, verdeeld over vijftien zogenoemde sectoren. De rit begint om 12.50 uur in Arras. Het peloton zet zich eerst in oostelijke richting, na Cambrai gaat het naar het noorden en beginnen de kasseistroken.

Het profiel van de negende etappe. Ⓒ TDF

In 2015 werden de Noord-Franse stenen voor het laatst door de Tour aangedaan, de Duitser Tony Martin won. Een jaar eerder was Lars Boom de beste, onder zware omstandigheden.

Chris Froome ging die dag voor de tweede keer onderuit en gaf op. De Italiaan Vincenzo Nibali bleek goed over de kasseien te kunnen rijden en legde er de basis voor zijn eindzege. De winnaar van Milaan-Sanremo van dit jaar is van de klassementsrenners wellicht de handigste op de stenen, die door de meeste renners dit voorjaar werden verkend.

Wereldkampioen Peter Sagan en Greg Van Avermaet worden gezien als favorieten voor de dagzege. De streep ligt naast het Vélodrome waar Parijs-Roubaix altijd eindigt.

De Tour-organisatie heeft rekening gehouden met het WK voetbal. De negende etappe eindigt zondag ruim voordat de finale tussen Frankrijk en Kroatië begint.