Groenewegen trots en dankbaar

„Het was een snelle finale met veel bochten, maar het team heeft geweldig werk afgeleverd. Ik kon vanuit een goede positie beginnen aan mijn sprint”, aldus de 25-jarige Amsterdammer direct na afloop van de achtste etappe.

„Het was een beetje sturen, een beetje vechtem. Op een gegeven moment zag ik Fernando Gaviria en André Greipel knokken om positie. Ik keek op naar de streep en dacht: dit is het moment. Ik ging aan en het bleek het goede moment.”Gaviria en Greiepel werden na afloop gediskwalificeerd voor hun geruzie.

Groenewegen was nota bene Timo Roosen onderweg verloren. De vaste gangmaker was betrokken bij een valpartij en raakte achterop. Nu waren het de Duitser Paul Martens en de Noor Amund Grøndahl Jansen die het langst in zijn buurt bleven. ,,Het is elke keer lastig om mij in een goede positie te brengen, maar de ploeg doet dat perfect. Ze vertrouwen op mijn sprint'', aldus Groenewegen.

De achtste rit was de voorlopig laatste kans voor de sprinters. „Ik heb nu al twee keer gewonnen. Daar ben ik heel trots op. Morgen wordt een lastige dag op de kasseien. Daarna zien wel weer.”