Brons voor België

Eerder won België ook al in de derde groepswedstrijd van Engeland (0-1). De derde plaats op het WK is de beste prestatie ooit van onze zuiderburen.

Het affiche in de troostfinale leek eigenlijk gemaakt voor een ’echte’finale, waardoor het duel voor beide landen vooraf ongetwijfeld voelde als een verplicht nummer. Engeland liet zich in de halve finale verrassen door Kroatië (1-2), waarmee de kans op de eerste WK-titel sinds 1966 in rook opging.

België was in de vorige ronde zeker niet minder dan Frankrijk, maar verloor door een doeltreffende kopbal van Samuel Umtiti (1-0). De Rode Duivels kregen veel lof dit toernooi, maar wachten ook na dit WK nog op hun eerste titel en zelfs finaleplaats ooit.

Dries Mertens produceert een afzwaaier. Ⓒ REUTERS

In de strijd om het brons traden beide landen wel met grotendeels hun sterkste opstelling aan. Bij België speelde alleen Youri Tielemans in de plaats van Moussa Dembele, terwijl bij de Engelsen Ruben Loftus-Cheek en Fabian Delph speeltijd kregen. Dat ging ten koste van Jesse Lingard en Dele Alli.

België nam in Sint-Petersburg een vroege voorsprong. Na vier minuten vond Nacer Chadli bij een snelle tegenaanval de meegelopen Meunier, die Jordan Pickford van dichtbij passeerde: 1-0. Kort daarna had Kevin De Bruyne de 2-0 op zijn schoen, maar zijn schot vanuit een moeilijke hoek werd gepakt door Pickford. Diezelfde doelman hield ook de ongelukkig spelende Romelu Lukaku van scoren af.

Thomas Meunier passeert Jordan Pickford: 1-0. Ⓒ Getty Images

Halverwege de eerste helft liet ook Harry Kane zich voor het eerst zien, maar de WK-topscorer (zes treffers) raakte de bal niet goed. De Engelsen hadden hun handen vol aan de snelle tegenaanvallen van België, dat verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien.

Nadat Toby Alderweireld in de tweede helft een poging van Eric Dier van de lijn haalde en Dries Mertens hopeloos faalde in kansrijke positie, werd de wedstrijd tien minuten voor tijd alsnog beslist. De Bruyne stuurde Hazard precies op tijd weg, waarna de Chelsea-ster vrij voor Pickford overtuigend binnen schoot: 2-0.