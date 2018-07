’Groenewegen snelste van de wereld’

,,Er komen nog een paar kansen waar we kansen hebben met Dylan. Daarnaast hebben we ook nog ambities voor het klassement met Steven Kruijswijk. Verder is Primoz Roglic in goeden doen. Hij kan misschien voor een rit gaan en later heeft hij ook nog een grote kans in de tijdrit. Eigenlijk valt er deze Tour nog heel veel te winnen voor ons.”

Hoe omschrijf je de tweede ritzege van Groenewegen?

,,Dit was opnieuw een typische Dylan Groenewegen-sprint. Het was opnieuw een beetje vals plat omhoog, terwijl het wind op kop was. Hij had het geduld en bleef lang zitten en kon er toen gemakkelijk omheen komen. Eigenlijk wederom een perfecte sprint.”

En dat terwijl hij in de eerste sprints de benen nog niet had?

,,Ja. Hij voelde dat direct. De power was er niet. Dan zijn er twee kansen weg en daar zat hij wel mee. Als je er nu dan twee op rij wint, dan is dat allang weer vergeten.”

Verrast Groenewegen je?

,,Wat ik hier zie is een bevestiging van wat ik dit hele seizoen al zie. Hij had voor de Tour al negen overwinningen op zak. In alle rittenkoersen waar hij startte, was hij minimaal één keer succesvol. En altijd won hij met behoorlijk wat overschot. Dat hij dit ook in de Tour laat zien, had eerlijk gezegd niemand verwacht. Dat bewijst dat Dylan een enorme stap heeft gezet het laatste jaar.”

Is hij nu de snelste sprinter van de wereld?

,,Intrinsiek is hij nu de rapste van het peloton. Maar alles moet kloppen in een sprint. Na de bergen gaat ook de frisheid een rol spelen. Hoe kom je de Alpen over en heb je dan nog genoeg overschot of is er een concurrent juist in betere doen. Daarom is het nu moeilijk vooruitlopen op wat er met Dylan nog mogelijk is in deze Tour.”