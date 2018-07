Kerber klopt Williams en wint Wimbledon

Het is voor Kerber haar derde grandslamtitel. In 2016 won ze de Australian Open en de US Open. Dat jaar stond ze ook in de eindstrijd van Wimbledon, maar toen was Serena Williams haar nog in twee sets de baas.

Kerber, de eerste Duitse winnares op Wimbledon sinds Steffi Graf in 1996, had tegen 23-voudig grandslampioene Williams geen last van zenuwen. Ze plaatste in de openingsgame direct een break en kwam op een voorsprong van 2-0. De 36-jarige Williams, die een jaar geleden moeder werd en pas in maart haar rentree maakte, herpakte zich en won drie games op rij (3-2). Het spel van de Amerikaanse was echter niet constant genoeg. Kerber verloor geen game meer en pakte de eerste set met 6-3.

In de tweede set ging het langere tijd gelijk op. Toen Kerber bij 3-2 weer de service van Williams afpakte, lag de zege voor het grijpen. Williams bleef knokken, maar kon het niet meer spannend maken (weer 6-3).

Williams heeft Wimbledon liefst zeven keer gewonnen, in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016. Na afloop van de finale zei ze nog niet aan stoppen te denken.