Live Tour: Peloton over gevreesde kasseien

Volg de etappe vanaf 12:35 uur via onze liveticker, met daarnaast ook een uitgebreid uitgeschreven commentaar.

De ploegleider van Roompot-Nederlands Loterij zit vandaag van begin tot eind voor de buis. „Dit is de koninginnenrit van het eerste deel van de Tour. Een etappe waar ik enorm naar heb uitgekeken.”

Het profiel van de negende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Het peloton krijgt veel meer kinderkopjes voor de kiezen dan de laatste twee keer dat de Tour een kasseienrit inplande. In 2014 werd gekozen voor zes stroken (in totaal 13,3 kilometer), in 2015 voor negen stroken (in totaal 15,4 kilometer).

„Maar dit jaar wacht de renners echt een mini-Parijs-Roubaix, met maar liefst 15 kasseistroken! In totaal stuiteren de coureurs 22 kilometer door De Hel. Na vandaag kan je klassement zomaar aan gort zijn.”

Michael Boogerd Ⓒ ANP

Boogerd verwacht dat Tom Dumoulin enkele concurrenten misschien wel pijn kan doen. „Hij moet dit kunnen. Net als Vincenzo Nibali, die in 2014 met een sleurende Lieuwe Westra voor zich een stevige basis voor zijn Tour-zege legde.”

Bovendien staat met Niki Terpstra een oud-winnaar van Parijs-Roubaix aan de start, die misschien wel voor een derde Nederlandse zege op een rij kan zorgen, na de twee sprintoverwinningen van Dylan Groenewegen. „Met Niki terug in de Tour, hebben we iemand voor de ritzege, zoals ook Lars Boom in 2014 de rit pakte.”

Lars Boom versnelt richting de ritzege, in zijn wiel Vincenzo Nibali. Ⓒ EPA