Tour de France rit 9: uitslag en standen

De 29-jarige Duitser van Trek-Segafredo was in Roubaix in de sprint sneller dan de Belgen Greg Van Avermaet en Yves Lampaert. Het drietal was 16,5 kilometer voor de eindstreep weggereden uit het peloton. Van Avermaet vergrootte in het algemeen klassement zijn voorsprong.

De 156 kilometer lange rit van Arras naar Roubaix kende vijftien kasseienstroken. De valpartijen volgden elkaar, in een rommelig en spectaculaire etappe, in hoog tempo op. De Australiër Richie Porte, kopman van BMC, gaf na een crash op.

Bekijk hier de uitslag en standen in de diverse klassementen.

Het profiel van de negende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF