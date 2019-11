Foto: Hollands glorie bij FC Barcelona

’If it ain’t Dutch, it ain’t much’ Ⓒ Via @FCBarcelona

Hollands glorie in Barcelona. FC Barcelona verspreidde via de sociale media een foto van drie stralende Nederlanders in Catalaanse dienst. Stefanie van der Gragt, Frenkie de Jong en Lieke Martens lachen de camera tegemoet in een lekker zonnetje. If it ain’t Dutch, it ain’t much, luidt de begeleidende tekst.