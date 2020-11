Dick Advocaat zet deur toch weer op een kier

Maar na afloop van Feyenoord-FC Utrecht deed hij wel opvallend veel moeite om te benadrukken dat hij alleen heeft gesteld dat Feyenoord zijn laatste club is. „Echt, zo heb ik het gezegd, mijn laatste club. Ik heb niet gezegd mijn laatste jaar”, aldus de Hagenaar.

De assistenten Cor Pot en Zeljko Petrovic hebben ieder een contract dat gelijkloopt met dat van Advocaat. De derde assistent, John de Wolf, heeft een verbintenis die nog een jaar langer doorloopt.

Bekijk ook: Feyenoord loopt averij op tegen FC Utrecht

Technisch-directeur Frank Arnesen denkt al geruime tijd na over de opvolging van Advocaat. De Deen weet dat er binnen de club eerder is gesproken over Dirk Kuyt als een toekomstig hoofdtrainer, maar die lijkt meer geduld te moeten hebben voor de start van zijn trainerscarrière als hij die in De Kuip wil laten beginnen.

Feyenoord was afgelopen zomer teleurgesteld dat de oud-speler niet het elftal onder 21 jaar wilde gaan trainen. Arnesen wilde die vacature ook niet laten opvullen door oud-prof René van Eck, die bij het Zwitserse FC Luzern al hoofdtrainer was en veel ervaring als coach heeft. Van Eck liep al een half jaar stage binnen de jeugdopleiding, maar Feyenoord koos ervoor om Rini Coolen uit Noorwegen weg te halen. Die wilde op zijn beurt ook nog zijn staf uitbreiden met onder anderen Koen Stam van AZ.

In de komende periode zal moeten blijken of Advocaat en Feyenoord er nog een jaar aan vastplakken of dat er een nieuwe trainer moet komen.