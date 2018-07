’Briljant België rijzende voetbalmacht’

Het Belgische Nieuwsblad zette trots wat reacties op hun website

De Daily Mail zag Engeland verliezen van een ’briljant België’. „Hoe meer De Bruyne en Hazard uitblonken, hoe pijnlijker het moet geweest zijn voor het land dat België niet in de finale staat.”

Rijzende voetbalmacht

BBC is er zeker van dat de Rode Duivels zullen terugkomen. „Dit kan enkel nog maar de start zijn van België als een rijzende voetbalmacht.”

De Bruyne en Hazard genieën

The Guardian vindt het verbijsterend dat de Rode Duivels niet in de finale staan. „Een bronzen medaille is niet genoeg voor hun rijke talent en de weg die ze op dit WK hebben afgelegd. En met De Bruyne en Hazard beschikken ze over genieën in hun ploeg.”

Ook buiten Engeland werd de loftrompet gestoken over de Rode Duivels.

België eindigt zijn WK in schoonheid”, schrijft Le Monde en het Duitse Bild bedankte zowel België als Engeland voor het attractieve tornooi. „Allebei hebben ze een geweldig WK gespeeld en 28 doelpunten gescoord.”

Hazard speelt als een God

Ook Eden Hazard kreeg veel lof nadat hij voor de derde keer op dit WK tot man van de werdstrijd werd verkozen. „Er is geen Duivel die zo uitblinkt dat hij het voetbal overstijgt en speelt als een God”, aldus El Pais.