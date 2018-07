Tourdrama huilende Porte

De 33-jarige kopman van BMC viel kort na de start en moest de Ronde van Frankrijk verlaten. Het lijkt erop dat Porte, die in tranen was, zijn sleutelbeen heeft gebroken.

Porte, die tiende stond in het klassement en een van de uitdagers was van de Brit Chris Froome, greep direct naar zijn schouder.

Porte blaast de aftocht. Ⓒ Reuters

Ook in 2017 verliet Porte de Tour na een valpartij. Hij brak toen een sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat, eveneens in de negende etappe.

Naast Porte kwamen nog meer renners ten val. Ook voor José Joaquin Rojas zit de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar erop.

