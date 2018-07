Van Vleuten wint Giro Rosa op magistrale wijze

De kopvrouw van Mitchelton-Scott sloot de Ronde van Italië in stijl af door in de tiende en laatste etappe van en naar Cividale del Friuli haar derde ritzege te pakken.

De 35-jarige renster eindigde vorig jaar nog als derde in de Giro Rosa. Dit jaar was ze ongenaakbaar met de zege in de klimtijdrit en in de bergetappe van zaterdag, die finishte op de Monte Zoncolan. De laatste etappe met een beklimming in de slotfase werd eveneens een prooi voor de regerend wereldkampioene tijdrijden.

Voorsprong

Van der Vleuten demarreerde op de beklimming van de San Leonardo en bleef het peloton in de laatste tien kilometer voor. Lucinda Brand kwam na 27 seconden als tweede aan voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma. In het eindklassement heeft Van Vleuten een voorsprong van 4.12 minuut op de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en 6.30 minuut op haar Australische teamgenote Amanda Spratt. Brand finishte op 7.36 minuut als vierde.

Van Vleuten is de derde Nederlandse wielrenster die de Giro Rosa op haar naam schrijft. Marianne Vos won de Italiaanse etappekoers in 2011, 2012, 2014 en Anne van der Breggen was de beste in 2015 en 2017.