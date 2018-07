Degenkolb wint bizarre kasseienrit in Tour

Nog voor de kasseien was het al einde verhaal voor Richie Porte, de kopman van BMC. Bij een val brak hij een sleutelbeen en moest hij de Tour verlaten.

Op de derde kasseienrit ging het mis voor Dylan Groenewegen, hij ging hard op zijn plaat. Zijn fiets lag dan ook aan zijn gruzelementen. Ook Laurens Ten Dam kwam ten val, maar beiden konden hun weg vervolgen.

Vervolgens kwam er een breuk in het peloton op de kasseien. Tom Dumoulin en Chris Froome zaten op te letten, net als Romain Bardet, Nairo Quintana en geletruidrager Greg van Avermaet. Vincenzo Nibali miste echter de slag. Ook Steven Kruijswijk en Bauke Mollema misten eerst de slag, beide door een lekke band. Mollema kon echter al snel terugkeren.

Het was niet de dag van BMC, want na het wegvallen van Porte moest ook de andere klassementsman, Tejay van Garderen, lossen. En niet veel later werd het er niet beter op: de Amerikaan viel bij het opdraaien van de kasseienstrook.

Met nog 43 kilometer te gaan, besloot Fernando Gaviria het erop te wagen en vertrok. Quintana, Valverde (Movistar), Vincenzo Nibali en Peter Sagan wist zich goed staande te houden in het geweld, Froome en Dumoulin moesten een klein gaatje laten vallen, net als Rigoberto Uran. Bij de Brit van Sky gebeurde dit door een valpartij, maar hij kon verder.

Sowieso gingen de renners van Sky veelvuldig onderuit. Ook Geraint Thomas en Michal Kwiatkowski gleden van hun fiets af. Sky-renner Luke Rowe reed lek. Bardet reed daar nog achter.

Ook Mikel Landa ging hard onderuit. De kopman van Movistar was nota bene aan het drinken toen hij op het wegdek viel. Hij fietst inmiddels op ruime achterstand. Ook Uran kon niet op zijn fiets blijven in deze zeer chaotische etappe.

Zo’n twintig kilometer voor het einde zaten de meeste kopmannen toch in de voorste groep, ondanks alle valpartijen. Nibali, Froome, Dumoulin en Quintana wisten zich daar te handhaven. Uran, Landa en Bardet waren de verliezers van de dag.

In de slotfase besloten Van Avermaet, Yves Lampaert en John Degenkolb op de laatste kasseienstrook ervandoor te gaan. Ze bleven weg en mochten het met z’n drieen uitvechten. Daarachter streden Jungels, Sagan, Gilbert en Stuyven voor de vierde plek.