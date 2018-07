Vierde Wimbledon-titel Djokovic

De 31-jarige Serviër maakte in de eindstrijd korte metten met Kevin Anderson: 6-2, 6-2 en 7-6 (3). De Zuid-Afrikaan had in de halve finales in een monsterduel John Isner verslagen (26-24 in de vijfde set) en een ronde eerder Roger Federer geklopt.

Eerder zegevierde Djokovic in 2011, 2014 en 2015 in Londen. De opgeleefde Serviër rekende eerder in de halve finales af met Rafael Nadal. In een over twee dagen verspreide thriller (vrijdag en zaterdag) kreeg hij zijn grote rivaal er in de vijfde set onder: 6-4, 3-6, 7-6 (9), 3-6 en 10-8.

Door zijn eindzege is Djokovic nu in het bezit van 13 grandslamtitels, net zoveel als de Australiër Roy Emerson. Alleen Pete Sampras (14), Rafael Nadal (17) en Roger Federer (20) hebben meer Majors gewonnen.

Kevin Anderson Ⓒ Reuters

Djokovic won twee jaar geleden op Roland Garros voor het laatst een grandslamtoernooi. Vervolgens wierpen blessures en motivatieproblemen hem ver terug, maar op Wimbledon stond de man van elastiek er weer.

In de finale bleek dat Djokovic zijn slijtageslag met Nadal van 5 uur en 15 minuten beter had verwerkt dan Andersons’ clash met Isner, die nog bijna twee uur langer duurde.

Djokovic bewoog prima en neutraliseerde de service van zijn opponent eenvoudig. Alleen in de derde set deed Anderson uitstekend mee. Djokovic moest vijf setpunten wegwerken en sloeg toe in de tiebreak.

Anderson verloor zijn tweede grandslamfinale. In 2017 was hij ook al kansloos in de eindstrijd van de US Open, toen tegen Nadal.