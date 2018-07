Degenkolb: ’Zege voor overleden vriend’

„Het was een heel zwaar gevecht de hele dag. Dit was dan ook echt een overwinning van het team. We hadden een plan om uit de problemen te blijven en dat is geweldig gelukt. Dit is mijn eerste grote overwinning in hele lange tijd”, zei hij tegen Sporza.

Bekijk ook: Degenkolb wint bizarre kasseienrit in Tour

Hij vervolgde: „Ik heb veel dingen meegemaakt de voorbije jaren en het is ongelooflijk zwaar voor mij geweest. Ik wil deze zege opdragen aan een van mijn beste vrienden die afgelopen winter overleden is. Iedereen zei op een gegeven moment: ’Je bent verleden tijd’. Maar ik had zoiets van ’Nee! Nee, ik wil minimaal één mooie zege voor Jorg behalen’. Hij was als een tweede vader voor me.’”

Degenkolb, die in de sprint van een kopgroep de Belgen Greg Van Avermaet en Yves Lampaert achter zich liet, doelde met zijn uitspraken ook op een trainingsongeluk in januari 2016. De renner werd samen met vijf ploeggenoten van de fiets gereden door een auto, tijdens een rit in de buurt van Calpe in de provincie Alicante. Degenkolb raakte bijna een vinger kwijt en liep verwondingen op aan zijn dijbeen, onderarm en lip.

Voor Degenkolb was het zijn eerste overwinning in de Tour de France. In de Giro en de Vuelta had hij al wel succes.

Koen de Kort, ploeggenoot van Degenkolb: „John heeft al een mooie carrière opgebouwd, maar hij mist die ene zege in de Tour. Vorig jaar was hij er dichtbij met een tweede en derde plaats. Hij wint nu voor ons de mooiste rit in de Tour, dus ik denk dat hij terug is.”