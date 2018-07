Dumoulin baalt: ’Ik was sterkste van klassementsrenners’

Volgens de Limburger was het een bizarre dag. „De eerste vijftig kilometer was gekkenwerk. Toen we daarna de eerste strook opkwamen, was iedereen moe, maar ik niet. Mijn ploegmaten hebben superwerk verricht.”

.”Toch was Dumoulin niet helemaal tevreden. „Het was een goede koers van ons, maar ik heb geen verschil kunnen maken met de andere klassementsrenners. Toch uiteindelijk niet helemaal wat ik had gedacht van vandaag.”

Hij vervolgt: „Ik ben een strook doorgetrokken, maar toch viel het daarna qua hulp een beetje stil. Daar ben ik teleurgetseld over. Van de klassementsrenners was ik de sterkste of een van de sterkste. Ik ben gestart vandaag om het verschil te maken en dat is niet gelukt.”