Pijnlijk unicum in WK-finale

Nooit eerder kwam het in de geschiedenis van het wereldkampioenschap voor dat een speler in de eindstrijd een eigen doelpunt maakte. Mandzukic heeft zo een primeur op zijn naam die hij nooit had willen hebben. De aanvaller kopte een vrije trap van Antoine Griezmann ongelukkig achter zijn doelman Danijel Subasic.

De spits van de Kroaten was woensdag in de halve finale nog de gevierde man, toen hij in de verlenging tegen Engeland matchwinnaar werd.