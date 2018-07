Kruijswijk: ’Dit is niet normaal’

De renners moesten op weg naar Roubaix liefst vijftien kasseienstroken over. „Dit is niet normaal. Waarschijnlijk wint dezelfde renner als het vijf stroken waren geweest”, aldus de kopman van LottoNL-Jumbo.

Kruijswijk kwam tegelijkertijd met de meeste klassementsrenners binnen. „Ik ging wel goed en zat de gehele koers goed van voren op de stroken. Ik was op het laatste helemaal naar de kloten”, zei Kruijswijk. „Deze etappe wist ik dat ik schijt moest hebben aan de rest, want ze hebben op een dag als vandaag ook schijt aan jou. Dat ging me goed af, al moest ik redelijk veel alleen doen omdat onze ’kasseimannen’ niet veel konden. Ook Dylan Groenewegen viel hard en heb ik niet meer gezien. Ik hoop dat ik me morgen beter voel.”

Robert Gesink hielp Kruijswijk terug nadat hij een lekke band had opgelopen. „Hij kwam snel terug en wij zaten nog tussen de auto’s. Daardoor werd het erg stoffig, want ik heb de gehele rit zo’n beetje tussen de wagens gezeten”, aldus Gesink. „Het is een lastige rit, met die bochten, dat moet je wel kunnen. Ik ben altijd blij wanneer het er weer op zit. Dit moeten ze niet elk jaar doen.”