Fransen flikken het!

Deschamps mocht in 1998 als speler de wereldbeker omhoog houden en flikte dat kunstje twintig jaar later dus ook als bondscoach. De Fransen zagen na de 1-0 Kroatië nog wel langszij komen, maar liepen vervolgens uit naar een ruime zege.

Acht WK-wedstrijden

Kroatië had er door de drie verlengingen in de voorgaande knock-outrondes voorafgaand aan de finale al 90 minuten in het toernooi méér opzitten dan Frankrijk. „Wij zijn de eerste ploeg met acht wedstrijden op een WK”, verwees de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic in de aanloop naar de eindstrijd naar de inspanning die zijn ploeg al had moeten leveren.

Maar die extra minuten waren de Kroaten in de openingsfase niet aan te zien. De underdog vloog uit de startblokken en zette Frankrijk brutaal vast op eigen helft, zonder tot grote kansen te komen. De Franse supporters in Moskou zagen hoe hun ploeg alle moeite had en via Kylian Mbappé pas na ruim een kwartier voor de eerste keer aanvallend door kwam.

Mario Mandzukic kopt de 1-0 achter zijn eigen doelman. Ⓒ Reuters

Een gevonden vrije trap bracht de Fransen na ruim twintig minuten wel direct aan de leiding. Een struikelpartij van Antoine Griezmann werd beloond met een vrije trap en de aanvaller van Atletico Madrid zag vervolgens hoe Mario Mandzukic de bal achterwaarts achter zijn eigen doelman Danijel Subasic kopte.

Hard gelag

Een hard gelag voor de Kroaat, die zich afgelopen woensdag nog onsterfelijk had gemaakt door zijn land ten koste van Engeland naar de WK-finale te schieten. Maar de Kroaten lieten zich door de ongelukkige openingsgoal niet uit het veld slaan. Domagoj Vida kopte over, Ivan Rakitic volleerde over en de gelijkmaker werd na een klein half uur uiteindelijk gemaakt door Ivan Perisic.

Een vrije trap van Luka Modric kwam via drie kopballen terecht bij Vida, die de bal teruglegde op Perisic. De middenvelder kapte zich knap vrij en schoot met links kiezelhard raak in de verre hoek.

Videoscheidsrechter

Tien minuten later kwam Frankrijk voor de tweede keer op voorsprong. Een hoekschop werd door Blaise Matuidi bij de eerste paal gemist, maar kwam vervolgens op de arm van Rakitic. De scheidsrechter gaf in eerste instantie een achterbal, maar ging op advies van de videoscheidsrechter toch de beelden bekijken.

En net als in de eerste wedstrijd tegen het Australië van Bert van Marwijk kreeg Frankrijk op die manier alsnog een strafschop. Griezmann benutte het buitenkansje feilloos en bracht Les Bleus opnieuw aan de leiding.

Antoine Griezmann schiet de strafschop langs Danijel Subasic. Ⓒ Reuters

Kroaten beginnen weer goed

Net als aan het begin van de eerste helft kwam Kroatië in de openingsfase van de tweede helft goed uit de kleedkamer. Ante Rebic schoot uit de draai hard in met links, maar Lloris stond zijn mannetje in het Franse doel.

In de jacht op de gelijkmaker gaf Kroatië ruimte weg en daardoor werd Frankrijk gevaarlijk uit de counter. Een eerste rush van Mbappé leidde nog niet tot de 3-1, maar de tweede keer dat de snelle aanvaller werd weggestuurd wel. Mbappé bediende Griezmann, die de bal klaarlegde voor Paul Pogba. De middenvelder van Manchester United mocht twee keer uithalen en zijn tweede poging (met links) was Subasic te machtig.

Paul Pogba juicht na zijn 3-1, Blaise Matuidi is in de achtervolging. Ⓒ Reuters

Mbappé, die een sterk WK speelde, bekroonde zijn toernooi in de finale met een treffer. De 19-jarige aanvaller, die nog niet eens geboren was toen Frankrijk in 1998 wereldkampioen werd, schoot op aangeven van Lucas Hernandez in de korte hoek raak.

Zeldzame blunder

Het duel leek zo na een uur gespeeld, maar met een zeldzame blunder maakte doelman Lloris de wedstrijd toch weer even spannend. De Franse keeper wilde Mandzukic uitspelen, maar verslikte zich in de Kroaat die zijn eigen doelpunt zo wegpoetste.

Hugo Lloris kijkt verschrikt om. Zijn blunder levert Kroatië nog de 4-2 op, maar Frankrijk komt verder niet in de problemen. Ⓒ Reuters

Verder kwam Kroatië in de slotfase echter niet, waardoor Frankrijk de kersverse wereldkampioen van 2018 is.