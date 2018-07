WK-mijlpaal voor Deschamps en Mbappé

In spoor Beckenbauer en Zagallo

Deschamps (49) is de derde in de historie die als speler en als trainer WK-goud veroverd. De Braziliaan Mario Zagallo en de Duitser Franz Beckenbauer gingen hem voor.

Toen Deschamps als middenvelder in 1998 in eigen land de wereldtitel pakte, was Mbappé nog niet geboren. Met 19 jaar is hij nu de tweede tiener die in de WK-finale heeft gescoord.

Pelé

Mbappé bracht tegen Kroatië (4-2) de vierde Franse treffer op zijn naam. Pelé was zeventien jaar toen hij voor Brazilië in de WK-finale van 1958 tegen Zweden (5-2) tot scoren kwam, twee keer zelfs.