Live - Tour: Groep koplopers valt uit elkaar

Volg vanaf 13.15 uur de tiende etappe in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.

De renners krijgen dinsdag in de tiende etappe van Annecy naar Le Grand Bornard vier cols en 159 kilometer voor hun kiezen. „We knallen meteen vier serieuze Alpencols over in en dit kan voor sommige klassementsrenners lastig zijn, omdat ze het na de rustdag niet heel lekker vinden om meteen vol aan de bak te moeten.”

Ⓒ Tour de France-site

Boogerd vindt het een goede testcase voor de renners met aspiraties voor het eindklassement. „Als je heel goed in vorm bent, kun je dat nog wel opvangen. Voor anderen, die niet honderd procent zijn kan het funest worden. Op de Colombière (7,5km à 8,5%), op zo’n twintig kilometer van de streep, gaan we de verhoudingen in het klassement zien. En tevens hoe het met Dumoulin gesteld is. Meteen een mooie rit voor Robert Gesink om voor de zege te gaan.”

Van de Nederlanders zijn Dylan Groenewegen en Bauke Mollema verre van fit. Groenewegen, die al twee etappes won, heeft als enige opdracht de rit door te komen en volledig fit te zijn als de volgende sprint (mogelijk vrijdag) zich aandient. Mollema daarentegen is klassementsrijder en zal zich als doel stellen in het spoor van de besten te blijven.

Ⓒ ANP