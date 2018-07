Modric verkozen tot beste speler WK

De aanvoerder van verliezend finalist Kroatië volgt daarmee Lionel Messi op, die vier jaar geleden eveneens tot beste speler van het toernooi werd uitgeroepen nadat hij de WK-finale verloor. Destijds was Duitsland na verlenging met 1-0 te sterk voor Argentinië.

Het is voor het zesde WK op rij dat de wereldkampioen niet de beste speler levert. De Braziliaan Romario was in 1994 de laatste speler die de wereldtitel én de gouden bal won. De Belg Eden Hazard eindigde als tweede, voor nummer 3 Antoine Griezmann van Frankrijk.

Mbappé

Modric zwaaide met de bijbehorende trofee naar het publiek, maar stralen deed de Kroaat natuurlijk niet. De Fransman Kylian Mbappé werd gekozen tot grootste talent van de mondiale eindronde, de Belg Thibaut Courtois werd de beste keeper.

Harry Kane, die zaterdag met Engeland de troostfinale verloor van België, werd met zes doelpunten topscorer van dit WK. Spanje was volgens de FIFA de meest sportieve ploeg van het toernooi.