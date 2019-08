Sport Kort: Ook jongere Hazard geblesseerd

12.38 uur In navolging van zijn oudere broer Eden Hazard is ook Thorgan Hazard geblesseerd geraakt. De 26-jarige buitenspeler heeft in de gewonnen uitwedstrijd van zijn nieuwe club Borussia Dortmund tegen FC Köln (1-3) een ribkwetsuur opgelopen. Hij is daardoor in Duitsland enkele weken uit de roulatie.

Thorgan Hazard zal ook met België de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (6 september) en Schotland (9 september) moeten missen. De 28-jarige Eden Hazard (Real Madrid) heeft nog last van een dijbeenblessure, maar kan wellicht tijdens de interlandperiode zijn rentree maken.

Russische wegkampioen Vlasov naar Astana

12.30 uur De Russische wielerbelofte Aleksander Vlasov rijdt in 2020 voor WorldTour-ploeg Astana. De 23-jarige renner, die dit jaar de Russische titel op de weg veroverde en een zware bergetappe won in de Ronde van Oostenrijk, komt over van het procontinentale team Gazprom-RusVelo. "Hij is een renner die dit seizoen indrukt maakt in de etappekoersen en daar waren we naar op zoek. Vlasov heeft grote mogelijkheden", aldus directeur Aleksandr Vinokoerov van Astana.

Vlasov liet zich dit jaar al veelvuldig van voren zien bij de profs. Hij eindigde onder meer als derde in de Ronde van Slovenië én de Ronde van Asturië. Vorig jaar was hij de beste in de Ronde van Italië voor jongeren.

Aleksandr Krakov Ⓒ BSR Agency

Wilms vervangt geblesseerde Van der Most

08.55 uur Voetbalster Lynn Wilms meldt zich dinsdagochtend voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal, die zich in Zeist voorbereidt op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Turkije. De 18-jarige verdedigster van FC Twente vervangt Liza van der Most. De speelster van Ajax is door lichte hamstringklachten niet inzetbaar.

Oranje, de Europees kampioen van 2017, begint de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 in Engeland komende vrijdag met een wedstrijd in en tegen Estland, de huidige nummer 99 van de wereldranglijst. Dinsdag 3 september is Turkije de tegenstander. Dat duel met de nummer 62 van de wereld wordt gespeeld in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen.

Lynn Wilms Ⓒ BSR Agency

Judoka Verhagen buigt voor wereldkampioene

07.59 uur Sanne Verhagen is bij de WK judo in Tokio niet verder gekomen dan de derde ronde in de klasse tot 57 kilogram. Ze won haar partijen in de eerste twee ronden overtuigend, maar moest vervolgens buigen voor de Japanse titelverdedigster Tsukasa Yoshida.

Verhagen begon de titelstrijd sterk. De Brabantse scoorde tegen Maria Skora uit Oekraïne twee waza-ari's binnen een minuut. In haar volgende gevecht won ze op ippon van de Duitse Pauline Starke. Die goede reeks kreeg geen vervolg tegen de sterke thuisfavoriete Yoshida.

Verhagen won in 2014 brons op de WK. Eerder dit jaar greep ze net naast een medaille op de Europese Spelen in Minsk.

Sanne Verhagen Ⓒ ANP