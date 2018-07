Deschamps kan geluk niet op: ’Zo schitterend’

„Wat is dit mooi, wat is dit schitterend. We hebben niet onze beste wedstrijd van dit WK gespeeld, maar we hebben wel veel mentale kwaliteit en kracht getoond.”

Van ver gekomen

Volgens Deschamps verdiende Frankrijk het om de WK-finale te winnen. „We hebben niet voor niets vier keer gescoord. Ik ben echt heel blij voor mijn spelers. We hebben een jonge ploeg en moesten van ver komen”, doelde hij op de verrassend verloren EK-finale van 2016 tegen Portugal.

„Door hard te werken, staan ze nu hier, aan de top van de wereld voor de komende vier jaar. Het verleden kunnen we nu achter ons laten.”