Ten Hag krijgt lachers op zijn hand: ’Ik ben geen Harry Potter’

„Hij moet zich nog laten behandelen, maar het ziet er goed uit”, zei Ten Hag over zijn spits. „We hebben zaterdag nog een dag om alles rustig te bekijken.”

Rashford steekt dit seizoen in uitstekende vorm en scoorde al 27 keer voor United. Rashford miste de laatste interlands van Engeland tegen Italië en Oekraïne vanwege een blessure die hij tijdens een duel met Fulham in de FA Cup opliep.

Harry Potter

Over de rol van Ten Hag in de ontwikkeling van Rashford, daar wilde hij niet veel over kwijt. Wel kreeg de Nederlandse coach de lachers op zijn hand met zijn antwoord. ,,Het gaat niet alleen om praten. Ik ben geen Harry Potter”, zei de oefenmeester.

Tekst gaat verder onder de tweet

Bekijk hieronder de beelden:

Om te vervolgen: ,,Het is een proces. Er zijn heel veel tools die je als manager hebt om je spelers in de beste vorm te krijgen. Dat gaat over de opstelling. De manier van spelen. Coachen. Gesprekken voeren. Informeel en formeel. We hebben verschillende trainers die met hem werken, maar vooral gaat het veel over hemzelf. Hij heeft de vaardigheden en een geweldige mentaliteit.”

Contract Rashford loopt af

Rashford staat in de belangstelling van veel Europese topclubs. Maar Ten Hag benadrukte dat United het contract van de aanvaller wil verlengen. „We zijn niet alleen bezig met het heden maar ook met de toekomst”, zei de oud-trainer van Ajax.

De huidige verbintenis van Rashford loopt aan het einde van het volgende seizoen af. United is de nummer 3 van de Premier League. Newcastle volgt op 3 punten.