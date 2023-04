Ten Hag toont zijn humor met Harry Potter-uitspraak en survivalgids

„Hij moet zich nog laten behandelen, maar het ziet er goed uit”, zei Ten Hag over zijn spits. „We hebben zaterdag nog een dag om alles rustig te bekijken.”

Rashford steekt dit seizoen in uitstekende vorm en scoorde al 27 keer voor United. Rashford miste de laatste interlands van Engeland tegen Italië en Oekraïne vanwege een blessure die hij tijdens een duel met Fulham in de FA Cup opliep.

Harry Potter

Over de rol van Ten Hag in de ontwikkeling van Rashford, daar wilde hij niet veel over kwijt. Wel kreeg de Nederlandse coach de lachers op zijn hand met zijn antwoord. „Het gaat niet alleen om praten. Ik ben geen Harry Potter”, zei de oefenmeester.

Om te vervolgen: „Het is een proces. Er zijn heel veel tools die je als manager hebt om je spelers in de beste vorm te krijgen. Dat gaat over de opstelling. De manier van spelen. Coachen. Gesprekken voeren. Informeel en formeel. We hebben verschillende trainers die met hem werken, maar vooral gaat het veel over hemzelf. Hij heeft de vaardigheden en een geweldige mentaliteit.”

Surivalgids

Daarmee waren de grappen nog niet op. Ten Hag gaf na zijn persconferentie een survivalgids cadeau aan de Engelse journalist Simon Peach, de chef voetbal van nieuwsagentschap PA.

Peach was enkele weken geleden met zijn auto namelijk in een sneeuwstorm beland op de terugweg van de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en Real Betis. Door het slechte weer was er amper doorgaand verkeer mogelijk op de autosnelweg M62, waardoor hij met de auto liefst tien uur onderweg was van het stadion naar zijn huis. „Vertrokken om 23u50, pas thuis om 9u59. Leuke nacht”, twitterde Peach diezelfde nacht.

Op sociale media had hij uitgebreid uitleg gegeven bij de moeilijke terugtocht. Die was Ten Hag dus blijkbaar ook onder ogen gekomen. „Voor de volgende keer... Stay safe, Simon!”, schreef de trainer in de binnenflap van het boek.

Contract Rashford loopt af

Rashford staat in de belangstelling van veel Europese topclubs. Maar Ten Hag benadrukte dat United het contract van de aanvaller wil verlengen. „We zijn niet alleen bezig met het heden maar ook met de toekomst”, zei de oud-trainer van Ajax.

De huidige verbintenis van Rashford loopt aan het einde van het volgende seizoen af. United is de nummer 3 van de Premier League. Newcastle volgt op 3 punten.