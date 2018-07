Veel commotie rond videoscheids in WK-finale

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is van mening dat het spel eerlijker is geworden. Na afloop van de finale tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) was niet iedereen dat met hem eens.

De Argentijnse arbiter Nestor Pitana zag bij een gelijke stand (1-1) aanvankelijk niet dat Ivan Perisic de bal op een hand kreeg na een hoekschop van Antoine Griezmann. Na een seintje van de videoscheidsrechter besloot hij het moment toch nog een op televisie te bekijken. Hij floot na bijna twee minuten alsnog voor een strafschop, die Griezmann benutte. Dat leidde tot veel discussie.

’Die kun je niet geven’

„Die strafschop kan je in een WK-finale niet geven”, mopperde bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië. Hij kreeg bijval van onder meer de Engelse analist Gary Lineker en Yussuf Poulsen. „Voetballers moeten dus hun arm eraf laten hakken”, concludeerde de international van Denemarken.

Pitana kreeg ook bijval. „Zonder een videoscheidrechter was er geen strafschop gegeven”, stelde de Zwitserse oud-scheidsrechter Urs Meier. „Maar de FIFA wilde gerechtigheid en die heeft het in de finale ook gekregen.”

Geen steun

De scheidsrechter stond na de finale ook ter discussie omdat hij Griezmann een vrije trap gaf die uiteindelijk de openingstreffer inleidde. De Franse aanvaller ging echter wel heel makkelijk naar de grond. Volgens de reglementen van de FIFA mag hij op zulke momenten geen steun krijgen van de videoscheidsrechter.