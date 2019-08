Verstappen: ’Altijd heel bijzonder om daar te rijden’

„Het is mijn favoriete circuit, dus het is mooi om daar te rijden”, stelt de Limburger, vorig jaar derde in zijn geboorteland. „We hebben daar ook weer een speciale Max Verstappen-tribune. Het is altijd heel bijzonder om te zien, zoveel oranje bij elkaar.”

Verstappen heeft voor de gelegenheid opnieuw een speciale, oranje cap geïntroduceerd én voorzien van handtekeningen die volgende week bij het circuit in twee pop-up stores verkrijgbaar zijn. Hij houdt qua verloop van het weekeinde niet alleen met Mercedes rekening, maar ook met Ferrari.

„In Hongarije was Ferrari natuurlijk helemaal nergens in de wedstrijd, maar ik verwacht dat ze in België heel sterk zijn. Het is toch een circuit waarin het motorische vermogen belangrijk is. Het is altijd even afwachten qua weer, maar over het algemeen moet dat wel een van hun sterkere banen zijn”, aldus Verstappen.

Een week later zal dat op het ’vol gas-circuit’ van Monza niet anders zijn. Red Bull’s motorleverancier Honda komt voor die race waarschijnlijk met een nieuwe, verbeterde krachtbron voor Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. De Thaise Brit is gepromoveerd vanuit zusterteam Toro Rosso. De ondermaats presterende Pierre Gasly bewandelt na een half jaar alweer de omgekeerde weg. Voor Verstappen zal er weinig veranderen. Hij heeft ook niets te maken met de beslissing van de Red Bull-leiding om de ingrijpende maatregel te nemen.