Pechvogel Porte twee maanden aan de kant

Zijn team bevestigde zondagavond dat de 33-jarige Australiër een breuk in het rechtersleutelbeen heeft opgelopen. „Porte moet minimaal een week rusten voordat hij de hometrainer op mag. Na drie of vier weken mag hij op de fiets gaan trainen en na zes tot acht weken zou hij weer moeten kunnen koersen”, verklaarde de teamdokter.

Teleurgesteld

„Uiteraard ben ik hier kapot van”, reageerde Porte. „Het is het tweede jaar op rij dat ik de Tour op deze manier moet verlaten. Voor ik het goed en wel besefte, lag ik op de grond en onmiddellijk voelde ik pijn in de rechterschouder. Ik wil mijn teammaats bedanken voor het ongelooflijke werk dat ze negen dagen lang voor me leverden. Ik ben heel teleurgesteld dat we dit niet tot in Parijs kunnen doortrekken.”

In 2016 werd Porte nog vijfde in de Tour. Vorig jaar brak hij zijn sleutelbeen en bekken bij een zware val in de afdaling van de Mont du Chat, eveneens in de negende etappe.

