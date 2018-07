Raymond Kerckhoffs: Keihard optreden tegen wielerhooligans

Helaas blijft het de laatste jaren niet meer alleen bij deze idioterie. Het mega-evenement Tour de France trekt steeds nadrukkelijker mensen aan die voor een dagje carnaval de bergen in trekken. Het alcoholgebruik langs het Tour-parcours stijgt en de baldadigheid neemt steeds grovere vormen aan.

Reeds in 2013, na de beklimming van l’Alpe d’Huez, besloten de teams een gesprek met de Tour-organisatie aan te gaan over hun veiligheid op de Alp. Froome werd destijds met een vlaggenstok keihard op zijn rug geslagen. Ritwinnaar Christophe Riblon en Richie Porte moesten letterlijk ’fans’ van zich afslaan en in de wagen van Sky werden deuken geslagen. Triest maar waar: het merendeel van deze incidenten vond plaats nabij bocht 7, waar de Nederlandse enclave feestviert.

Voor het eerst sinds Lance Armstrong hebben de wielerhooligans nu weer een duivel van vlees en bloed in het vizier waar ze al hun agressie op kunnen afreageren: Chris Froome. De afgelopen jaren werd de Britse Keniaan bespuugd, uitgescholden, hij zag honderden middelvingers tegen hem opgestoken en kreeg als triest dieptepunt in 2015 zelfs een beker met urine over zich heen gegooid.

Aangespoord door oliedomme, ophitsende teksten van vijfvoudig winnaar Bernard Hinault en een dubieus startverbod van de Tour-organisatie was het de afgelopen anderhalve week opnieuw prijs. Tijdens de teampresentatie en ploegentijdrit van Team Sky oversteeg het boegeroep en gefluit ieder ander geluid. Langs de route stonden tientallen mensen met borden met daarop teksten als ’Froome = Armstrong’ en ’Froome dopé’. Sky bevestigde dat er al rauwe eieren naar hun auto’s zijn gesmeten.

Iedereen houdt zijn hart vast tot welke excessen dit kwaadaardige gedrag in de bergen kan leiden. Bronnen binnen de Tour-organisatie bevestigen dat er de komende dagen in de Alpen en Pyreneeën gewapende politieagenten undercover op motoren zullen meerijden. Zij zullen een extra oog hebben voor Froome en zijn Team Sky.

Het is niet voor het eerst dat de Franse politie naar deze rigoureuze maatregelen grijpt. In de aanloop naar de klimtijdrit naar l’Alpe d’Huez in 2004 was er een serieuze doodsbedreiging richting Lance Armstrong. Vanuit Parijs werden er twee speciale agenten naar de Tour gestuurd. Een van hen nam tijdens de rit plaats op een motor direct achter Armstrong, terwijl in de ploegleiderswagen van Johan Bruyneel een sluipschutter zat die de veiligheid van de Amerikaan moest garanderen.

De Franse autoriteiten begrijpen dat dit gedrag van het publiek een bedreiging voor het belangrijkste cultuurgoed van hun land vormt. Een incident met een van de toprenners zou een inktzwarte bladzijde in de Tour-geschiedenis opleveren. Er zal in de bergen, zeker donderdag op l’Alpe d’Huez, harder tegen dit hooliganisme worden opgetreden dan ooit. Respecteer de renners of blijf anders thuis.