NEC zet met grote cijfers Almere City opzij en treft nu Roda JC

De Graafschap vergooit promotiekansen: ’In een week geef je het helemaal weg’

Het drama van De Graafschap is compleet. Door de 2-3 thuisnederlaag in de play-offs tegen Roda JC zijn de Superboeren veroordeeld tot een nieuw seizoen Keuken Kampioen Divisie. De klap is keihard aangekomen in Doetinchem. ,,Twee jaar lang ben je aan het knokken om de Eredivisie in te gaan en in een ...