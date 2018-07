Groenewegen: ’Je stuur breken is echt niet cool’

„Je stuur breken is echt niet cool, kan ik je na vandaag vertellen”, liet de winnaar van twee ritten in deze editie via Twitter weten. „Gelukkig had ik een ploeg om me heen die me door de laatste pijnlijke 80 kilometer heeft geholpen. Bedankt jongens, nu een nachtje goed slapen en we zien maandag wel verder.”

Onderzoek

Groenewegen liet zondag na de zware etappe richting Roubaix zijn gehavende linkerknie onderzoeken. „Daaruit is niet gebleken dat hij niet meer verder kan. We wachten maandag even af en hopen dat hij dinsdag weer van start gaat”, aldus een woordvoerder van Lotto NL-Jumbo.

Na de eerste rustdag in de Tour volgt dinsdag de eerste bergetappe.